2020-01-24T14:52:46+03:00
Общество

Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области

Врио главы региона в эксклюзивном интервью радио Комсомольская правда-Иркутск рассказал, что он отказался от тотальной "чистки"
Нонна МАНЯН
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Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области.Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Врио главы региона в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" - Иркутск рассказал, что за несколько дней до назначения узнал о "намерениях". А уже 12 декабря, после того, как Сергей Левченко подал в отставку по собственному желанию, Игорь Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области. "Мне было приятно" - поделился своими первыми мыслями глава региона. Как он отметил, в первую очередь это показывает уровень доверия.

- Мне кажется что здесь нужно спасти ситуацию. И то время, которое вообщем-то нужно было для спасения оно упущено. - отметил Игорь Кобзев.

Свои первые кадровые решения глава региона произвел ровно через две недели после назначения, а именно 23 декабря.

-Когда я назначал членов правительства, многие люди остались на местах, - отметил он. - Возможно, в целом, я, как генерал, должен был провести чистку. Потом посмотреть назад и увидеть что никого там нету. Я пошел своим путем. Я выслушал мнения политологов, прессы, коллег - и федеральных, и областных, и муниципальных. Кстати сразу очень много знакомых появилось. И уже потом стало понятно: фамилию назвал и мне давали расладку, называли плюсы и минусы. У кого было больше плюсов - оставлял, у кого минусы - менял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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