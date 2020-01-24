2020-01-24T14:56:33+03:00
Спорт

Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске

Хоккеисты «Байкал-Энергии» выйдут на игру против «Водника» в зеленой форме
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в ИркутскеХоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске
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Отличная новость для хоккейных болельщиков Иркутска со стажем. В нашем городе воссоздадут легендарный матч полуфинальной серии сезона 1998-1999 годов. Напомним, в той игре тогда еще «Сибскана» играла против архангельского «Водника». Встреча собрала на стадионе «Труд» рекордную 31 тысячу болельщиков.

Новый матч организуют 7 февраля на том же "Труде". В этот день «Байкал-Энергия» будет принимать архангельский «Водник» в матче чемпионата России. На эту игру наши хоккеисты выйдут в зеленой форме, сшитой в стиле формы «Сибсканы» конца 90-х годов.

- Создавать атмосферу на стадионе будет историческая реконструкция тех лет – выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет, стилизованные бумажные билеты и программки матча., - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Майку одного из игроков команды, в которой он проведет игру, разыграют среди посетителей матча по входным билетам. Остальные продадут на аукционе, вырученные средства от которого пойдут на благотворительные цели.

Добавим, что билеты на матч стоят 50 рублей. Стартовый свисток к игре прозвучит 7 февраля, в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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