Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:32:27+03:00

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В Ангарске поставлена точка в деле группы из пяти наркоторговцев, которые больше года продавали запрещенные вещества на территории города.

При этом лидерами преступной ячейки были двое осужденных одной из исправительных колоний Ангарска. Попав за решетку в январе 2017 года на четыре года за разбой, они умудрились прямо из мест не столь отдаленных вовлечь в дело трех своих знакомых. Главари по телефону устанавливали цены запрещенные вещества, контролировали сбыт наркотиков, а также распределяли выручку между сообщниками. Остальные трое преступников в это время находились на свободе. Раскрыли их криминальный бизнес полицейские и сотрудники ГУФСИН в августе 2018 года. При обыске, у заключенных нашли сотовый телефон и несколько сим-карт. На днях вся пятерка услышала приговор ангарского городского суда.

- Каждому организатору назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Остальные проведут за решеткой от 11 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU