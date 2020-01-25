2020-01-25T15:32:27+03:00
Происшествия

Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет

Наркотики они продавали больше года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 летРуководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет
Изменить размер текста:

В Ангарске поставлена точка в деле группы из пяти наркоторговцев, которые больше года продавали запрещенные вещества на территории города.

При этом лидерами преступной ячейки были двое осужденных одной из исправительных колоний Ангарска. Попав за решетку в январе 2017 года на четыре года за разбой, они умудрились прямо из мест не столь отдаленных вовлечь в дело трех своих знакомых. Главари по телефону устанавливали цены запрещенные вещества, контролировали сбыт наркотиков, а также распределяли выручку между сообщниками. Остальные трое преступников в это время находились на свободе. Раскрыли их криминальный бизнес полицейские и сотрудники ГУФСИН в августе 2018 года. При обыске, у заключенных нашли сотовый телефон и несколько сим-карт. На днях вся пятерка услышала приговор ангарского городского суда.

- Каждому организатору назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Остальные проведут за решеткой от 11 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет
Отравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денег
МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад
Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек
Команда "Буряты" попала в состав Высшей лиги КВН 2020
Хоккей победил "Би-2" в Иркутске: из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт
Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске
Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области
Все проблемы региона можно решить, если работать сообща: Игорь Кобзев о стратегическом плане развития региона
Игорь Кобзев: У меня четверо детей, двое из них приедут в Иркутск
Дед и дядя стали примером: Игорь Кобзев грезил о военной службе с 8 класса
Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России
Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей
Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области
Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии