2020-01-26T13:23:36+03:00
Звезды

Покажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеру

Плеяда талантливых специалистов трудится над новой постановкой
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Покажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеруПокажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеруФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Первой премьерой 2020 года в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского станет музыкальная сатирическая комедия в 2-х действиях «Светлое будущее» по пьесе Валентина Катаева «Дорога цветов». Над спектаклем трудится целая плеяда талантливых профессионалов из разных городов.

- С иркутскими артистами работают режиссер-постановщик и режиссер-педагог Вадим Данцигер и Тамара Данцигер-Дельсаль из Москвы, из столицы нашей страны приехал и хореограф Ярослав Францев, художник по костюмам Жанна Усачева из Санкт-Петербурга, а художник-сценограф Борис Шлямин из Нижнего Новгорода, - рассказали в пресс-службе театра.

Действие сюжета происходит в Москве в 30-х годах прошлого века. Главный герой – Завьялов – ищет легкий путь во всем. Первый показ пройдет 29 февраля.

Читайте также:

Работала в Нью-Йорке: в драмтеатре Иркутска над премьерой трудится приглашенный художник. В Иркутском драмтеатре идет подготовка к спектаклю «Братья Ч.»

Афиша театров Иркутска на февраль 2020: премьеры и любимые постановки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Покажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеру
Коронавирус в Китае: за туристами из Иркутска на остров Хайнань отправят самолет из Хабаровска
Не было лицензии: иркутянке стало хуже после приемов у остеопата
Гороскоп от бурятских лам на 26 января: зурхай гласит стрижка – к ссоре
Прогноз погоды 26 января в Иркутске: днем до -8
Карантин в общежитии БГУ из-за подозрений на коронавирус снят
Руководили подельниками из тюрьмы: лидеров ангарской группы наркоторговцев осудили на 15 лет
Отравился шаурмой: сибиряк отсудил у закусочной круглую сумму денег
МЧС: в отдаленном поселке Иркутской области сгорела котельная, которая отапливала школу и детсад
Массовое ДТП на Байкальском тракте: пострадали 6 человек
Команда "Буряты" попала в состав Высшей лиги КВН 2020
Хоккей победил "Би-2" в Иркутске: из-за чемпионата мира по бенди перенесли концерт
Хоккей с мячом: легендарный матч «Сибсканы» и «Водника» 21-летней давности воссоздадут в Иркутске
Я пошел своим путем: Игорь Кобзев о назначении членов правительства Иркутской области
Все проблемы региона можно решить, если работать сообща: Игорь Кобзев о стратегическом плане развития региона
Игорь Кобзев: У меня четверо детей, двое из них приедут в Иркутск
Дед и дядя стали примером: Игорь Кобзев грезил о военной службе с 8 класса
Листвянка и Хужир вошли в ТОП-10 самых гостеприимных мест отдыха в России
Движение на улице 4-я Железнодорожная в Иркутске перекроют 27 января
ТПП Восточной Сибири и центр «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве в интересах предпринимателей
Заксобрание подготовит обращение в федеральное правительство о развитии цифрового ТВ в Иркутской области
Иркутский дайвер вытащил со дна Ангары ящик с патронами
Пьяного водителя фуры из Иркутской области задержали за побег с места ДТП в Омске
Заксобрание и минздрав Иркутской области договорились о совместной работе
ТПП Восточной Сибири предлагает предпринимателям пройти бесплатное обучение в Индии