Покажут иркутянам «Светлое будущее»: в музыкальном театре готовят премьеру

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:23:36+03:00

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Первой премьерой 2020 года в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского станет музыкальная сатирическая комедия в 2-х действиях «Светлое будущее» по пьесе Валентина Катаева «Дорога цветов». Над спектаклем трудится целая плеяда талантливых профессионалов из разных городов.

- С иркутскими артистами работают режиссер-постановщик и режиссер-педагог Вадим Данцигер и Тамара Данцигер-Дельсаль из Москвы, из столицы нашей страны приехал и хореограф Ярослав Францев, художник по костюмам Жанна Усачева из Санкт-Петербурга, а художник-сценограф Борис Шлямин из Нижнего Новгорода, - рассказали в пресс-службе театра.

Действие сюжета происходит в Москве в 30-х годах прошлого века. Главный герой – Завьялов – ищет легкий путь во всем. Первый показ пройдет 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU