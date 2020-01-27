2020-01-27T07:19:28+03:00
Общество

Жительницу Тулуна оштрафовали на 80 тысяч рублей за клевету в соцсетях

Она оставила оскорбительный комментарий на странице знакомого, и тот решил искать защиты в суде
Анна ПОПОВА
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Жительницу Тулуна оштрафовали на 80 тысяч рублей за клевету в соцсетяхЖительницу Тулуна оштрафовали на 80 тысяч рублей за клевету в соцсетяхФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Будьте осторожны, оставляя неприличные комментарии в социальных сетях - вы рискуете получить большой штраф! Именно такое наказание получила жительница Тулуна, которая ранее оставила оскорбительный отзыв на странице своего знакомого. Он в свою очередь не захотел терпеть унижения, и решил искать справедливости в суде.

- Своими высказываниями нарушительница нанесла моральный вред не только своему знакомому, но и его родственникам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - В итоге суд постановил, что ее оскорбительные высказывания являются клеветой, и признали женщину виновной.

За неприличные комментарии в социальных сетях женщина должна была выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Чтобы избежать возможной огласки, она выплатила нужную сумму прямо в день завершения судебного разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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