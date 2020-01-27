2020-01-27T08:37:20+03:00
Общество

Работника сотовой компании из Иркутска осудили за продажу базы данных клиентов

Он признался, что сделал это, потому что находился в тяжелом материальном положении
Анна ПОПОВА
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Работника сотовой компании из Иркутска осудили за продажу базы данных клиентовРаботника сотовой компании из Иркутска осудили за продажу базы данных клиентовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Накануне 20-летний иркутянин получил два года лишения свободы условно за то, что продал базу данных своих клиентов. Все произошло в феврале 2019 года, когда молодой человек работал в офисе одного из сотовых операторов. Ему предложили подзаработать и продать представителям сторонней фирмы информацию о телефонных звонках и смс-сообщениях своих абонентов. Как раз в это время иркутянин находился в трудном материальном положении и очень нуждался в деньгах, поэтому быстро согласился.

- Он загрузил всю нужную информацию о клиентах на свой телефон, после чего переслал данные заинтересованной компании, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Иркутска. - Тем самым злоумышленник нарушил конституционные права тех людей, которые попали в эти списки.

Однако воровство базы данных быстро раскрыли, а на молодого человека завели уголовное дело. Он признал свою вину и всячески помогал следствию. В итоге суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Работника сотовой компании из Иркутска осудили за продажу базы данных клиентов
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