Колбасу, зараженную африканской чумой свиней, пытался провезти в Бурятию пассажир из Китая

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:41:09+03:00

Хоть вирус не опасен для человека, но среди животных он распространяется очень быстро

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Пассажира из Китая задержали в Бурятии с колбасой, зараженной вирусом африканской чумы свиней. Мужчина летел из Пекина в Улан-Удэ. В ручной клади он припрятал несколько палок колбасы. Но пройти незамеченным у него не получилось: сумку все-таки осмотрели и заставили отдать содержимое на проверку.

- С 15 августа 2018 года с территории КНР из-за африканской чумы свиней ввоз продуктов животной продукции в ручной клади или в багаже для личного пользования запрещен, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области. – Колбасу отправили в Иркутскую областную ветеринарную лабораторию для исследования. Экспертиза показала, что в пробе есть вирус.

Зараженную колбасу у пассажира забрали и уничтожили. За нарушение ветеринарно-санитарных правил на мужчину завели административное дело.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней – болезнь, которая поражает кровеносную и кроветворную систему организма животного, способствует развитию воспалительных процессов внутренних органов. Характерный симптом этого заболевания - лихорадка. Однако болезнь протекает всегда по-разному. Вирус не представляет опасности для человека, но для животных он смертелен.

ИСТОЧНИК KP.RU