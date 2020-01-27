2020-01-27T13:43:14+03:00
Происшествия

Сбил насмерть и уехал: полиция разыскивает водителя, который наехал на мужчину на трассе Р-255 "Сибирь"

Авария произошла недалеко от села Нижнечиркино в Зиминском районе
Виктория ГЕРКО
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Сбил насмерть и уехал: полиция разыскивает водителя, который наехал на мужчину на трассе Р-255 "Сибирь".Сбил насмерть и уехал: полиция разыскивает водителя, который наехал на мужчину на трассе Р-255 "Сибирь".Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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На трассе Р-255 "Сибирь" в восьми километрах от села Нижнечиркино, что в Зиминском районе произошла трагедия. Под колеса автомобиля попал 40-летний местный житель. Его тело нашли сотрудники ГИБДД, внимание которых привлекли разбитое стекло и осколки бампера на обочине дороги.

- Как удалось выяснить, трагедия произошла около 7 часов утра, 26 января. По предварительной версии, автомобиль был марки "Митсубиси", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сейчас сотрудники полиции пытаются установить, кто был за рулем машины.

Если вы стали случайным свидетелем происшествия или знаете подробности трагедии, просим обратиться в правоохранительные органы или позвонить по телефону. Также полиция просит скрывшегося водителя самому прийти в отдел ГИБДД, чтобы рассказать о подробностях аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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