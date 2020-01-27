Иркутянин вызвался перевести старушку через дорогу, а вместо этого ограбил ее

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:50:27+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы смогли за несколько минут задержать грабителя, который отобрал пакеты у пенсионерки. Дело было так: 87-летняя иркутянка шла домой и несла в руках сумки с продуктами и вещами. Внезапно к ней подошли двое молодых людей и предложили помочь ей перейти дорогу и донести тяжелые пакеты до дома. Затем один из "помощников" предложил старушке поднять сумки прямо к двери ее квартиры.

- Как только они вошли в подъезд, злоумышленник вырвал пакеты из рук пенсионерки и убежал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Женщина тут же вызвала патрульных и описала грабителя.

Полицейские принялись опрашивать свидетелей. Ими оказались двое подростков, которые сидели на лавочке у подъезда. Они показали, в какую сторону ушел злоумышленник. Сотрудники патрульно-постовой службы побежали за грабителем и быстро задержали не только самого вора, но и его подельника. 29-летний молодой человек, который отобрал сумки у пенсионерки ранее уже был судим за похожие преступления. Объяснить, зачем он попытался ограбить женщину, он так и не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU