Нарубили лес на 47 млн рублей: в Иркутской области возбуждено уголовное дело
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в орехово-промысловой зоне. Ущерб оценивается в огромную сумму – в 47 млн рублей!
О незаконной вырубке стало известно после того, как прокуратура проверила, как исполняет территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Слюдянскому лесничеству требования лесного законодательства.
- Лесосечная рубка проводилась летом и осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества, - сообщили в Гепрокуратуре РФ.
Материалы проверки направлены руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса, совершенной в особо крупном размере.
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ИСТОЧНИК KP.RU