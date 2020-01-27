2020-01-27T14:07:40+03:00
Происшествия

Нарубили лес на 47 млн рублей: в Иркутской области возбуждено уголовное дело

Вырубку проводили в орехово-промысловой зоне
Яна ЛИСИНА
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В Иркутской области возбуждено уголовное дело.В Иркутской области возбуждено уголовное дело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в орехово-промысловой зоне. Ущерб оценивается в огромную сумму – в 47 млн рублей!

О незаконной вырубке стало известно после того, как прокуратура проверила, как исполняет территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Слюдянскому лесничеству требования лесного законодательства.

- Лесосечная рубка проводилась летом и осенью 2019 года в районе Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества, - сообщили в Гепрокуратуре РФ.

Материалы проверки направлены руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса, совершенной в особо крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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