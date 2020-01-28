2020-01-28T07:41:36+03:00
Общество

Мошенник, который обманывал ангарчан, представляясь строителем, получил условный срок

Он брал предоплату за ремонтные работы, а потом переставал выходить на связь
Анна ПОПОВА
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Мошенник, который обманывал ангарчан, представляясь строителем, получил условный срокМошенник, который обманывал ангарчан, представляясь строителем, получил условный срокФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне в Ангарском городском суде поставили точку в деле мошенника, который обманул нескольких местных жителей. 28-летний злоумышленник представлялся строителем и обещал своим клиентам установить натяжной потолок или поставить забор. Чтобы выглядеть в глазах заказчиков солидно, он составлял подробные договоры подряда наподобие тех, что заключают в крупных и уважаемых фирмах.

- После того, как клиенты подписывали документы, он просил их внести предоплату, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Однако, как только деньги оказывались на счету мошенника, тот исчезал и переставал выходить на связь.

Всего злоумышленник успел обмануть четверых ангарчан на 157 тысяч рублей. После подробного изучения материалов дела суд назначил мошеннику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с дополнительным испытательным сроком в 3 года. Также он должен будет вернуть пострадавшим все похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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