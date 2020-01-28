2020-01-28T08:00:07+03:00
Общество

Заксобрание поддержит строительство моста в селе Олха

Строительства моста обсудили спикер областного парламента Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Мост в селе Олха позволит существенно разгрузить Култукский тракт, что особенно актуально летом, когда поток автомобилистов на трассе вырастает в разы. Строительство важного объекта обсудили председатель Заксобрания Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин.

Уже готов проект моста, получено положительное заключение экспертизы по документации. Стоимость строительства составит 150 млн рублей. По проекту предполагается позвести мост в селе Олха, он соединит два берега от улицы Депутатской до Заречной. Важно, что сооружение станет продолжением дороги, проходящей через поселок Маркова. Планируется, что финансирование на возведение этого объекта муниципалитет получит в 2021 году, объем софинансирования из местного бюджета составит 3%.

- Это большой и очень значимый проект, который депутаты поддержат на всех этапах его реализации – от выделения средств из областного бюджета до сдачи в эксплуатацию, - сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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