Не хватает программистов: на российском рынке труда «раскупили» разработчиков

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:22:54+03:00

Фирмы следят за талантливыми специалистами, а затем предлагают им высокооплачиваемые места

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На российском рынке труда требуются программисты и специалисты-аналитики. Дефицит на высококвалифицированные кадры начался из-за крупных корпораций. За последние два-три года они «раскупили» лучших представителей этой профессии. Остальные компании не могут найти работников. Оказалось, программировать некому.

- Крупные фирмы охотятся за разработчиками, способных написать программы для систем по управлению производством, транспортом и связью, - сообщает ИА News.ru. – За одаренными кадрами в компаниях следят. Некоторым помогают вырасти. Как только новички начинают проявлять себя, лидер на рынке предлагает ему место.

Эксперты считают, что в нехватке кадров виноваты не только крупные корпорации. Еще одна причина - система образования. Некоторые университеты в стране не имеют достаточной технической базы. Поэтому не могут качественно подготовить специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU