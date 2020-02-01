МЧС: лед на Байкале до сих пор слишком тонкий и в трещинах

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:44:40+03:00

МЧС: лед на Байкале до сих пор слишком тонкий и трескается Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Красивый байкальский лед, с которым так любят фотографироваться туристы, до сих пор непрочный. Удивительно, ведь к началу февраля обычно поверхность озера замерзает. А этой зимой лед медленно образуется из-за того, что сверху лежит тяжелая шапка из снега.

- Кристаллизовавшись, снег создает эффект термоподушки, это и мешает, - поясняют в ГУ МЧС по Иркутской области. - Лед значительно тоньше, чем обычно в это время года, и он неоднородный. Так, на севере и в центре Байкала есть мокрые наледи и пропарины. По всему озеру лед сильно трескается.

Толщина льда всего в два-три сантиметра - в центре озера от Северобайкальска до горячих источников Хакусы. А еще такие точки есть на поверхности Байкала от мыса Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос в сторону мыса Хобой острова Ольхон.

Так что ездить по Байкалу на автомобилях ни в коем случае нельзя. Гулять пешком или кататься на коньках тоже опасно: места, где лед слишком тонкий, можно просто не заметить.

Спасатели приводят грустную статистику: за эту зиму в регионе пять человек погибли на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU