2020-02-05T04:09:40+03:00
Общество

Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске

Вход на открытие свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Скульптура "Царица", Даши Намдаков, 2001 год. Фото: Иркутский художественный музейСкульптура "Царица", Даши Намдаков, 2001 год. Фото: Иркутский художественный музей
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В Галерее сибирского искусства в Иркутске 6 февраля откроется новая персональная выставка известного скульптора Даши Намдакова. Она получила название «Иркутск. Традиции. Меценаты. Даши Намдаков». Экспозицию собрали из фонда Иркутского художественного музея и частных коллекций.

- В феврале 2000 года в залах Иркутского художественного музея состоялась первая персональная выставка молодого 33-летнего скульптора Даши Намдакова, после которой началось мировое признание автора, - рассказали в пресс-службе Художественного музея.

После вернисажа в столице Приангарья с творчеством художника познакомились в Москве, после в Нью-Йорке, в Лондоне. Его скульптуры стоят на улицах в нескольких крупных городах России и мира, а персональных выставок ждут во многих странах.

- Даши Намдаков сразу заявил о себе как цельный и самобытный художник, - отмечают сотрудники музея.

Сейчас кроме скульптуры Даши занимается графикой, ювелирным искусством. В фондах музея хранится 11 его произведений – 9 скульптур и два графических листа. Некоторые из них музейщики никогда не выставляли. Остальные экспонаты предоставлены коллекционерами.

Выставка откроется в четверг в 16.00. На открытие вход свободный, а посмотреть экспозицию можно будет до 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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