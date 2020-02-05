На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:09:29+03:00

Красавица из Бурятии эффектно разбила хребтовую кость на празднике. Видео: группа "Разбивание хребтовой кости" в соцсетях.

Гости торжества сняли видео и выложили его в социальные сети [видео]

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Видео эффектной незнакомки на высоких каблуках и в вечернем платье взорвали социальные сети. На кадрах видно, что девушка долго готовится, настраивается на точный удар, а затем с легкостью разбивает хребтовую кость.

- Давай, Дулма, - кричали гости торжества в одном из городов Бурятии, поддерживая незнакомку, - Дулма! Дулма!

Видео, на которое попала девушка, быстро набрало популярность. Вчера его выложили в социальной сети. За сутки оно набрало больше 8,5 тысяч просмотров и десятки комментариев.

- Ничего себе! Такая молодец, - удивляются пользователи социальный сетей.

- Такая нежная и хрупкая девушка в таком красивом платье, - восторгаются незнакомкой комментаторы, - Я бы так точно не смогла.

СПРАВКА «КП»

heer_shaalga Девушка из Бурятии эффектно разбивает хребтовую кость. Видео: группа "Разбивание хребтовой кости" в соцсетях.

Игра «Разбивание хребтовой кости» - это традиционное состязание по разбиванию костей в республике Бурятии. Снарядом для состязаний становится большая кость коровы или быка. Бурятские спортсмены с легкостью ломают их всего лишь ударом ладони, используя специальную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU