На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость
Видео эффектной незнакомки на высоких каблуках и в вечернем платье взорвали социальные сети. На кадрах видно, что девушка долго готовится, настраивается на точный удар, а затем с легкостью разбивает хребтовую кость.
- Давай, Дулма, - кричали гости торжества в одном из городов Бурятии, поддерживая незнакомку, - Дулма! Дулма!
Видео, на которое попала девушка, быстро набрало популярность. Вчера его выложили в социальной сети. За сутки оно набрало больше 8,5 тысяч просмотров и десятки комментариев.
- Ничего себе! Такая молодец, - удивляются пользователи социальный сетей.
- Такая нежная и хрупкая девушка в таком красивом платье, - восторгаются незнакомкой комментаторы, - Я бы так точно не смогла.
СПРАВКА «КП»
Игра «Разбивание хребтовой кости» - это традиционное состязание по разбиванию костей в республике Бурятии. Снарядом для состязаний становится большая кость коровы или быка. Бурятские спортсмены с легкостью ломают их всего лишь ударом ладони, используя специальную технику.
ИСТОЧНИК KP.RU