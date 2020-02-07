Продал три автомобиля после развода: иркутянина обязали выплатить бывшей жене 667 тысяч рублей
После развода с женой, житель Иркутска решил избавиться и от трех автомобилей Тойота, которые приобретались супругами на общие деньги. Машины мужчина продал, но половину суммы, как это требовалось по закону, отдавать бывшей супруге не стал. Женщина подала иск в суд, чтобы признать проданные автомобили совместно нажитым имуществом, и взыскать с бывшего мужа 667500 рублей.
- По закону, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. – Суд признал доли супругов равными и взыскал с мужчины компенсацию, которую требовала его бывшая жена.
При этом, при определении размера компенсации, суд исходил из рыночной стоимости автомобилей на момент рассмотрения дела. Ее определили с помощью судебной оценочной экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU