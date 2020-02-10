10 Февр. 2020 2020-02-10T06:00:06+03:00

Группу, похитившую 175 аккумуляторов на 5 миллионов рублей, задержали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Сразу 13 заявлений о кражах аккумуляторов бесперебойного питания, которые предназначались для работы базовых станций в случае аварийной ситуации, поступили полицейским из Приангарья за последние месяцы. Из-за этих краж 16 вышек остались без необходимого запаса батарей, а при длительном отключении электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского района могли остаться без сотовой связи.

Задержали похитителей на днях в Черемхове. Во время дежурства инспекторы ДПС заметили автомобиль с явными признаками перегруза. Полицейские остановили подозрительную машину и при проверке багажника нашли там 12 аккумуляторов весом более 700 килограммов. Водителя и троих пассажиров в возрасте от 30 до 35 лет доставили в отдел. Там выяснилось, что двое из них ранее были судимы. Вскоре стала известна и схема, по которой «работали» похитители.

Вечером, они взламывали металлические двери станций, и снимали аккумуляторные батареи, которые в среднем весят 50 кг. Затем они сдавали их по заниженной цене в пункты приема металла на территории промышленных объектов в пригороде Иркутска. Так им удалось украсть 175 аккумуляторов на общую сумму около 5 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU