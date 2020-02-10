Видео: сибирячка погибла, катаясь на тюбе по дороге

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:29:17+03:00

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Зимняя забава закончилась трагедией в Мамско-Чуйском районе. В 5 километрах от поселка Тетеринск, 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс» буксировал тюб, на котором катилась 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на встречную полосу и столкнулись с «Митсубиси Паджеро». От полученных травм женщина погибла на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/759769" frameborder="0"></iframe> Катаясь на тюбе, сибирячка попала под колеса автомобиля.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Как выяснилось, водитель Тойоты сел за руль и катал женщину на тюбе в алкогольном опьянении. Мужчина уже задержан.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

Чтобы избежать таких нелепых смертей, полицейские еще раз напоминает, что кататься на тюбе по проезжей части запрещено. Помимо этого, крайне опасно кататься на санках, снегокатах на горках, примыкающих к автомобильным дорогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU