2020-02-10T07:29:17+03:00
Происшествия

Видео: сибирячка погибла, катаясь на тюбе по дороге

Буксировал тюб водитель Тойоты, который сел за руль пьяным [осторожно, шокирующее видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Место, где произошла трагедия. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Место, где произошла трагедия. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Зимняя забава закончилась трагедией в Мамско-Чуйском районе. В 5 километрах от поселка Тетеринск, 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс» буксировал тюб, на котором катилась 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на встречную полосу и столкнулись с «Митсубиси Паджеро». От полученных травм женщина погибла на месте.

Катаясь на тюбе, сибирячка попала под колеса автомобиля.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Как выяснилось, водитель Тойоты сел за руль и катал женщину на тюбе в алкогольном опьянении. Мужчина уже задержан.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

Чтобы избежать таких нелепых смертей, полицейские еще раз напоминает, что кататься на тюбе по проезжей части запрещено. Помимо этого, крайне опасно кататься на санках, снегокатах на горках, примыкающих к автомобильным дорогам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больных туберкулезом жителей Эхирит-Булагатского района принудили к лечению через суд
Фермеров в Аларском районе заставят соблюдать элементарные нормы гигиены
Выпил для храбрости: сибиряка оштрафуют за пьяный дебош в зале суда
Видео: сибирячка погибла, катаясь на тюбе по дороге
Связь для маленьких: Еще 11 населенных пунктов на севере Приангарья подключились к сети МТС
Меры поддержки бизнеса обсудили на встрече актива ТПП Восточной Сибири с врио Губернатора региона Игорем Кобзевым
Смертельное ДТП в Иркутской области: бульдозер столкнулся с тягачом
Группу, похитившую 175 аккумуляторов на 5 миллионов рублей, задержали в Иркутске
Маленькая, но с характером: самка яка появилась в Иркутском зоосаде
Погода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температура
Срубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области
БК Иркут обыграл Динамо Магнитогорск в дополнительное время
Чемпионами России по хоккею с мячом среди женских команд стали иркутянки из «Рекорда»
С днем рождения, Андрей! Московский «Спартак» подписал контракт с футболистом Ещенко
Овощебаза горит в Иркутске: пожар еще не локализован
Карантин в школах Улан-Удэ: уже завтра, 10 февраля, на учебу идти не нужно
Пилил деревья в нацпарке: полицейские задержали лесоруба в Тункинском районе
Умер Вячеслав Варлашов: Иркутск прощается с актером музтеатра – «графом Резановым»