Автомобилист насмерть сбил пешехода на дороге Черемхово - Свирск

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:56:35+03:00

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Сотрудники ГИБДД расследуют причины аварии в Черемховском районе, в результате которой погиб человек. Трагедия произошла вечером 9 февраля на 8 километре дороги Черемхово - Свирск. 31-летний автомобилист ехал на автомобиле марки "Тойота" и, видимо, не заметил в темноте пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В итоге водитель не успел притормозить заранее и сбил прохожего.

- От полученных травм, несовместимых с жизнью, 21-летний пешеход погиб на месте до приезда "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские проводят проверку по факту трагедии и устанавливают степень вины обоих участников дорожно-транспортного происшествия. также они напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, ведь их незнание может стоить вам жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU