Автомобилист насмерть сбил пешехода на дороге Черемхово - Свирск
Сотрудники ГИБДД расследуют причины аварии в Черемховском районе, в результате которой погиб человек. Трагедия произошла вечером 9 февраля на 8 километре дороги Черемхово - Свирск. 31-летний автомобилист ехал на автомобиле марки "Тойота" и, видимо, не заметил в темноте пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В итоге водитель не успел притормозить заранее и сбил прохожего.
- От полученных травм, несовместимых с жизнью, 21-летний пешеход погиб на месте до приезда "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку по факту трагедии и устанавливают степень вины обоих участников дорожно-транспортного происшествия. также они напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, ведь их незнание может стоить вам жизни.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU