Два миллиона рублей заплатит виновник смертельного ДТП в Иркутской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:42:54+03:00

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Крупное ДТП, которое унесло жизни двух человек, произошло в декабре 2018 года. Как выяснило следствие, виновник аварии решил обогнать пассажирский автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 68-летний житель поселка Качуг.

- Для водителя отечественного автомобиля удар оказался смертельным. Он умер на месте происшествия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. – С ним в машине была жена. Она скончалась в лечебном учреждении.

Виновник смертельной аварии вину признал. Он материально помог родственникам погибшей пары. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 2 года 6 месяцев. Также водителю придется выплатить компенсацию морального вреда на сумму 2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU