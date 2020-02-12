2020-02-12T06:48:13+03:00
Общество

Чтобы отметить юбилей в Таиланде сибирячка выплатила долг в 300 тысяч рублей

Иркутянке пришлось отложить поездку на день, пока средства не поступили на счет кредитной организации
Мария КНЯЗЕВА
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Чтобы отметить юбилей в Таиланде сибирячка выплатила долг в 300 тысяч рублейЧтобы отметить юбилей в Таиланде сибирячка выплатила долг в 300 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Запрет на выезд за границу в практике судебных приставов – одно из самых действенных «орудий». После того, как неплательщики узнают, что не могут выехать из страны из-за долга по ЖКХ, алиментам, налогам и т.д., как правило, обязательства исполняют в ближайшее время. Так случилось накануне и с иркутянкой. Свой юбилей она решила отметить в Таиланде. Путевки были куплены на всех членов семьи. Однако, у самой юбилярши имелась кредитная задолженность в 300 тысяч рублей.

- Женщина оформила кредит, но взятые на себя финансовые обязательства не выполнила, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Финансовая организация обратилась в суд, судья их требования удовлетворил. Судебные приставы постановили удерживать 50% пенсии в счет долга и ограничили право выезда из России. Видимо об этом женщина вспомнила только в аэропорту. Напомнили при прохождении паспортного контроля.

- Женщина в срочном порядке погасила долг по кредиту и осталась дожидаться снятия ограничения на право выезда за рубеж, а члены ее семьи вылетели на пляжный отдых, - отмечают судебные приставы.

Присоединиться к семье пенсионерка смогли лишь через сутки. Для этого ей пришлось покупать новый билет на самолет.

НА ЗАМЕТКУ!

Узнать о своих задолженностях или ограничениях можно на сайте судебных приставов www.r38.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Для этого достаточно ввести свои фамилию, имя и дату рождения. Кроме того, на мобильный телефон можно установить бесплатное приложение под названием «ФССП» и подписаться на получение сведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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