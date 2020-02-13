2020-02-13T08:11:44+03:00
Происшествия

"Муж толкнул, я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя"

В результате отвечать в суде пришлось и ей самой, и ее супругу
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
"Муж толкнул, а я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя"."Муж толкнул, а я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя".Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

"Милые бранятся - только тешатся". Увы, эта поговорка верна не всегда. Временами доходит до серьезной драмы. Так, во время очередного выяснения отношений в семье молодых жителей Усолья-Сибирского разозлившийся супруг толкнул жену. Та не удержалась на ногах и сильно ударилась о спинку кровати. Настолько сильно, что попала в больницу с переломом позвонков. Травма очень серьезная. Но мужа самоотверженная сибирячка решила спасать любой ценой. Ведь если сказать, что это он виноват, может грозить уголовное дело!

- Чтобы уберечь мужа от ответственности, врачам она сообщила, что получила травму в результате нападения на нее грабителя, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. - Врачи сообщили об этом в полицию. Следователь возбудил уголовное дело, предупредив об уголовной ответственности за ложный донос. Однако она стояла на своем: напал грабитель и похитил вещей на 4 500 рублей. Во время следствия выяснилось, что никто на девушку не нападал.

В семейной драме молодых людей быстро разобрались. Сама пострадавшая стала обвиняемой по статье за ложный донос. А против мужа, из-за которого она получила травму спины, завели уголовное дело. Разрешилось оно в мировом суде с формулировкой "за примирением сторон". Супруга же его оштрафована на 5 тысяч городским судом Усолья-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Муж толкнул, я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя"
300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе
За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыск
Предприниматели обращаются в ТПП в связи с введением обязательной маркировка продукции
Выдачу разрешений на работу в Иркутской области гражданам КНР приостановили
В больницу по решению суда: больного туберкулезом госпитализировали в Братске
Лед к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд начнут заливать 16 февраля
Врача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской области
Погода в Иркутске 13 февраля: днем без осадков
Серебро Кубка России по тяжелой атлетике завоевала Таисия Чижикова из Иркутской области
100 тысяч рублей отсудил сибиряк за сломанный айфон
Получайте фишки за покупку любого товара ИД «Комсомольская правда»
Три месяца опекун получала пенсию умершего инвалида: суд в Иркутской области постановил вернуть деньги
Пользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведома
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 18 февраля ищите пакетик с семенами