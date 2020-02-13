"Муж толкнул, я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя"

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:11:44+03:00

В результате отвечать в суде пришлось и ей самой, и ее супругу

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"Милые бранятся - только тешатся". Увы, эта поговорка верна не всегда. Временами доходит до серьезной драмы. Так, во время очередного выяснения отношений в семье молодых жителей Усолья-Сибирского разозлившийся супруг толкнул жену. Та не удержалась на ногах и сильно ударилась о спинку кровати. Настолько сильно, что попала в больницу с переломом позвонков. Травма очень серьезная. Но мужа самоотверженная сибирячка решила спасать любой ценой. Ведь если сказать, что это он виноват, может грозить уголовное дело!

- Чтобы уберечь мужа от ответственности, врачам она сообщила, что получила травму в результате нападения на нее грабителя, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. - Врачи сообщили об этом в полицию. Следователь возбудил уголовное дело, предупредив об уголовной ответственности за ложный донос. Однако она стояла на своем: напал грабитель и похитил вещей на 4 500 рублей. Во время следствия выяснилось, что никто на девушку не нападал.

В семейной драме молодых людей быстро разобрались. Сама пострадавшая стала обвиняемой по статье за ложный донос. А против мужа, из-за которого она получила травму спины, завели уголовное дело. Разрешилось оно в мировом суде с формулировкой "за примирением сторон". Супруга же его оштрафована на 5 тысяч городским судом Усолья-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU