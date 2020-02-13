Карантин по бешенству: в Бурятии назвали города и районы, которым угрожает опасность

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:52:22+03:00

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Бешенство разносят дикие лисы. Уже пять погибших от него животных обнаружено за последнее время на территории республики. Ситуация опасная. И районам республики, в которых встречались больные звери, Управление ветеринарии республики рекомендовало объявить на своей территории режим ЧС. Угрожаемой зоной по бешенству признаны территории Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов и город Улан-Удэ.

Сейчас во всех опасных зонах идет учет домашних животных, которых должны осмотреть ветеринары, обойдя все дома. Но этого мало.

- Необходимо усилить контроль за выгулом и регистрацией домашних животных, выпасом коров, овец и лошадей, - сообщают в Управлении ветеринарии республики Бурятия. – Также надо провести обследование всех свалок, чтобы там не было ничего, что может быть кормом для животных.

По условиям карантина, в пределах неблагополучных пунктов прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз собак и кошек. Уже сейчас идет внеплановая вакцинация против бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU