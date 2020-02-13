2020-02-13T18:46:12+03:00
Спорт

Вновь разгром: ХК «Ермак» дома проиграл «Номаду» из Нур-Султана

Ангарчане вели в счете, но не смогли удержать преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вновь разгром: ХК «Ермак» дома проиграл «Номаду» из Нур-Султана. Фото: Татьяна ГЛЮК.Вновь разгром: ХК «Ермак» дома проиграл «Номаду» из Нур-Султана. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь разочаровали своих болельщиков, и в очередном матче Высшей хоккейной лиги на своем льду уступили клубу «Номад» из Нур-Султана со счетом 3:9.

При этом первый период матча остался за «оранжевыми». Счет в матче открыли именно ангарчане после точного броска Анатолия Раенко. Вскоре гости из Казахстана сумели отыграться благодаря усилиям Кирилла Полохова. Еще до перерыва «Ермак» вновь вышел вперед. Красный свет за воротами гостей зажег Артем Воробьев.

Во втором отрезке хоккеисты «Номада» сумели не только восстановить равновесие, но и выйти вперед после шайб, заброшенных Талгатам Жайлаулов, Алихана Асетова и Данияра Самата. Наши парни ответить на это ничем не смогли.

В заключительном периоде в ворота ангарчан влетело еще пять шайб. Наши хоккеисты смогли забить лишь один раз. Очередной разгром «Ермака». Напомним, в прошлых матчах «оранжевые» проигрывали со счетом 0:6 и 0:8.

Следующий матч «Ермак» проведет дома, 16 февраля против «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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