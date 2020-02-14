2020-02-14T07:10:43+03:00
Общество

Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга

Иркутянина пришлось буквально "вычислять" с помощью операторов сотовой связи
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга.Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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-Добрый день, это судебные приставы беспокоят. Где вы находитесь?

Разыскивать координаты должника, совершившего ДТП, пришлось с помощью операторов сотовой связи, потому что дома его не оказалось. На том конце провода приставам сообщили, что человек в командировке и поэтому появиться в отделе и вернуть 21 тысячу рублей долга не может.

- Было известно, что должнику принадлежит автомобиль Toyota Ipsum, 1992 года выпуска, - сообщает УФССП по Иркутской области. - Поскольку неплательщиком меры к погашению долга не принимались, должностным лицом управления вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении его транспортного средства.

Должник в тот же день решил продать автомобиль, но перерегистрировать имущество в органах ГИБДД продавцу и покупателю не удалось в виду наличия действующего запрета. На следующий день он оплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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