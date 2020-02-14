14 Февр. 2020 2020-02-14T07:10:43+03:00

Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

-Добрый день, это судебные приставы беспокоят. Где вы находитесь?

Разыскивать координаты должника, совершившего ДТП, пришлось с помощью операторов сотовой связи, потому что дома его не оказалось. На том конце провода приставам сообщили, что человек в командировке и поэтому появиться в отделе и вернуть 21 тысячу рублей долга не может.

- Было известно, что должнику принадлежит автомобиль Toyota Ipsum, 1992 года выпуска, - сообщает УФССП по Иркутской области. - Поскольку неплательщиком меры к погашению долга не принимались, должностным лицом управления вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении его транспортного средства.

Должник в тот же день решил продать автомобиль, но перерегистрировать имущество в органах ГИБДД продавцу и покупателю не удалось в виду наличия действующего запрета. На следующий день он оплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU