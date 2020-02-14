Иркутская область остается одним из лидеров в России по необеспеченности детей-сирот жильем

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:19:39+03:00

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На заседании комитета по социально-культурному законодательству регионального парламента рассмотрен доклад уполномоченного по правам человека в Приангарье. Его темой стал вопрос, насколько дети-сироты обеспечены жильем.

- Иркутская область – один из лидеров по необеспеченности детей-сирот жильем в России, - сообщил омбудсмен Виктор Игнатенко. - Так, на 31 декабря 2018 года в области проживали 9983 человек, бывшие сироты, которым уже исполнилось 18 лет, но они не получили жилье. Самому старшему из них – 42 года.

В 2018 году сиротам выделили 410 квартир. И это почти в два раза меньше, чем в 2017-м. Конечно, потребность очень высокая. Особенно сложная ситуация складывается в Иркутске, где такое жилье не приобреталось с 2016 года. Почему? Ответственные специалисты ссылаются на то, что жилье очень дорогое. Цена за квадратный метр в Иркутске значительно больше средней рыночной стоимости квадратного метра в Приангарье, утвержденного приказом Минстроя России. Однако в докладе говорится, что такие доводы несостоятельны:

- Высокая стоимость квадратного метра в столице региона может и должна компенсироваться существенно более низкой стоимостью квадратного метра в других населенных пунктах.

Уполномоченный считает, что только ежегодное трехкратное повышение финансирования на приобретение жилья для сирот в течение как минимум четырех лет позволит кардинальным образом решить проблему.

Депутаты также выразили озабоченность ситуацией, которая сложилась в регионе с обеспечением детей-сирот жильем. Отметили, что к ним постоянно обращаются такие заявители. Возникают вопросы и по качеству жилья, и его дальнейшей эксплуатации. Комитет принял решение вынести доклад уполномоченного на рассмотрение сессии Законодательного Собрания Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU