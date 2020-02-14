Не хватает педагогов и медиков: законопроект о целевом наборе в колледжах и техникумах разработают в Иркутской области

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:21:05+03:00

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Очевидно, что тех мероприятий по подготовке и закреплению специалистов, которые проводятся сегодня в области, недостаточно. С таким словами обратился председатель Закссобрания Иркутской области Сергей Сокол к участникам совещания с представителями минобра и минздрава.

- Только в Иркутском районе не хватает более 100 учителей, вакантны около пятидесяти ставок для врачей и фельдшеров, - продолжил Сергей Сокол. - В Бодайбо более половины учителей вынуждены идти на совмещение и работать с перегрузкой. Аналогичные проблемы и в других территориях. Есть предложение разработать проект закона о целевом наборе в системе среднего профобразования для будущих педагогов и медиков

По словам спикера, положительным фактором должно стать и то, что в области колледжей гораздо больше, чем вузов, они доступнее для выпускников. К примеру, получить среднее медицинское образование можно в Тайшете, Тулуне, Черемхово и других городах.

Исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович заметила, что такая инициатива, безусловно, будет поддержана правительством, и отметила, что реализовать ее можно уже в 2020 году.

- Обращаю внимание и на то, что на федеральном уровне были приняты изменения, которые предусматривают материальную ответственность для студентов-целевиков в системе среднего профессионального образования, - сказала Елена Апанович. - Они обязаны будут отработать в территории 3 года либо вернуть средства, потраченные областью на их подготовку, а также муниципалитетом на предоставление различных мер поддержки, например, компенсацию проезда к месту учебы.

По словам и.о. министра, сейчас отмечается крайне низкий процент трудоустройства выпускников колледжей и техникумов, обучение по целевым договорам будет способствовать закреплению молодых специалистов на местах.

Отдельно участники совещания остановились на вопросе выплаты стипендий таким студентам-целевикам.

- Региональная стипендия для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям, а также по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», сегодня составляет 3 тыс. рублей, - заметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. - Аналогичная же мера поддержки должна оказываться и студентам ссузов.

- Важно понимать потребность в специалистах в каждой территории, знать какие ссузы будут задействованы и сколько получится набрать студентов по договорам о целевом обучении, а также определить необходимый объем финансирования, - заключил Сергей Сокол. - Это серьезная работа, но мы ее должны выполнить быстро и качественно, чтобы как можно раньше начать помогать муниципалитетам в решении вопроса кадрового дефицита.

ИСТОЧНИК KP.RU