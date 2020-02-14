2020-02-14T09:50:31+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом

Никто кроме водителя серьезно не постарадал
Виктория ГЕРКО
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Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом.Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Серьезная авария произошла вчера, 13 февраля, около 22:30 на 41 километре трассы «Братск-Усть-Илимск». Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП. По информации, которая известна сейчас, столкнулись пассажирский автобус «Ман Лион» и грузовой автомобиль «Ивеко».

По предварительным данным, 39-летний водитель фуры не справился с управлением. Автомобиль занесло и вытолкнуло на встречную полосу, где он и столкнулся с пассажирским автобусом. Во время аварии в салоне находилось 38 пассажиров. К счастью, они отделались синяками и ушибами. Серьезно пострадал только мужчина, который был за рулем маршрутного такси. Его отправили на амбулаторное лечение в больницу.

- Известно, что рейсовый автобус был исправен. Перед поездкой водитель прошел медицинский осмотр. Также у него есть все необходимые документы на выполнение пассажирских перевозок, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас полицейские проводят проверку с целью установления всех причин и обстоятельств случившегося.

Сотрудники госавтоинспекции просят свидетелей и очевидцев, а также всех, кто обладает какой-либо информацией об аварии, обратиться в отдел полиции или позвонить по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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