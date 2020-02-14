Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом
Серьезная авария произошла вчера, 13 февраля, около 22:30 на 41 километре трассы «Братск-Усть-Илимск». Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП. По информации, которая известна сейчас, столкнулись пассажирский автобус «Ман Лион» и грузовой автомобиль «Ивеко».
По предварительным данным, 39-летний водитель фуры не справился с управлением. Автомобиль занесло и вытолкнуло на встречную полосу, где он и столкнулся с пассажирским автобусом. Во время аварии в салоне находилось 38 пассажиров. К счастью, они отделались синяками и ушибами. Серьезно пострадал только мужчина, который был за рулем маршрутного такси. Его отправили на амбулаторное лечение в больницу.
- Известно, что рейсовый автобус был исправен. Перед поездкой водитель прошел медицинский осмотр. Также у него есть все необходимые документы на выполнение пассажирских перевозок, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас полицейские проводят проверку с целью установления всех причин и обстоятельств случившегося.
Сотрудники госавтоинспекции просят свидетелей и очевидцев, а также всех, кто обладает какой-либо информацией об аварии, обратиться в отдел полиции или позвонить по телефону.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU