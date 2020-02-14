Сибирячка Екатерина Букина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:39:01+03:00

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Чемпионат мира Европы по женской вольной борьбе стал для 33-летней ангарчанки Екатерины Букиной счастливым. Спортсменка смогла одолеть всех соперников в весовой категории до 76 килограммов. В финале ее соперницей стала четырехкратная чемпионка Европы Ясмин Адар из Турции.

- Екатерина сумела удержать преимущество и впервые в своей спортивной карьере стала чемпионкой Европы, - сообщают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Екатерина Букина - серебряный призер чемпионата мира 2011 года, серебряный призер Европейских игр 2015 года, серебряный призер чемпионата Европы 2010 года, победительница Универсиады 2013 года, бронзовый призер бронзовый призер XXXI Олимпийских игр 2016 года.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Букина родилась 5 мая 1987 года в Ангарске. Мама Кати хотела записать ее в кружок фотомоделей, но девочка решила вместе с подругой уйти в спорт. В 18 лет Екатерина попала в сборную России и переехала жить в Москву. Девиз спортсменки: «Преодоление самой себя – это самая большая победа».Талисман: плюшевый заяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU