Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте
Тюремный срок 1 год 10 месяцев получил местный житель Усть-Кута за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Что побудило его позвонить в полицию и сказать, что станция заминирована, неизвестно. Уголовное дело в отношении мужчины рассматривал Усть-Кутский городской суд.
- Летом 2019 года в экстренную службу от неизвестного мужчины поступило сообщение о готовящемся взрыве железнодорожного вокзала станции Лена, - сообщает ИА Байкал24. – На место отправились специалисты, которые не обнаружили взрывного устройства. В целях безопасности людей из здания вокзала эвакуировали.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме этого, осужденный оплатил расходы, которые понесли специальные службы из-за ложного сообщения о взрыве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
интерес к подаркам для своих вторых половинок
ИСТОЧНИК KP.RU