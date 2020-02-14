2020-02-14T14:30:07+03:00
Происшествия

Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте

Что побудило мужчину «пошутить» над полицией, незвестно
Виктория ГЕРКО
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Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте.Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тюремный срок 1 год 10 месяцев получил местный житель Усть-Кута за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Что побудило его позвонить в полицию и сказать, что станция заминирована, неизвестно. Уголовное дело в отношении мужчины рассматривал Усть-Кутский городской суд.

- Летом 2019 года в экстренную службу от неизвестного мужчины поступило сообщение о готовящемся взрыве железнодорожного вокзала станции Лена, - сообщает ИА Байкал24. – На место отправились специалисты, которые не обнаружили взрывного устройства. В целях безопасности людей из здания вокзала эвакуировали.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме этого, осужденный оплатил расходы, которые понесли специальные службы из-за ложного сообщения о взрыве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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