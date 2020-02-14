2020-02-14T14:48:09+03:00
Происшествия

Кредит не получил, но деньги заплатил: сибиряк перевел мошенникам больше 80 тысяч рублей

Аферисты провели доверчивого мужчину, используя проверенную схему с кодом из сообщения
Виктория ГЕРКО
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Кредит не получил, но деньги заплатил: сибиряк перевел мошенникам больше 80 тысяч рублей.Кредит не получил, но деньги заплатил: сибиряк перевел мошенникам больше 80 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомолка» не раз писала о том, как на удочку мошенников попадаются доверчивые люди. В этот раз жертвой аферистов стал 33-летний мужчина из Тайшета. В полицию он обратился после того как злоумышленники украли у него больше 80 тысяч рублей.

- Потерпевший рассказал, что пришел в банк, чтобы получить кредит на покупку автомобиля. Но из-за плохой кредитной истории ему было отказано, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – После попытки взять заем ему стали приходить смс-сообщения и звонки от различных банков.

В конце января с мужчиной связался лже-сотрудник одного из банков. Он рассказал, что ему одобрили кредит на 200 тысяч рублей. Забрать деньги можно не выходя из дома. Нужно только оплатить услуги специалиста, которые приедет по любому адресу.

- Для этого мошенники попросили заплатить 4 тысячи рублей. Когда мужчина перевел деньги, ему пояснили, что в системе произошла ошибка. Платежи нужно повторить, - поясняют в ведомстве, - Также нужно было положить еще 20 тысяч рублей на карту и продиктовать код, который придет в сообщении.

Мужчина выполнил все указания аферистов. Только после этого он понял, что попался на удочку злоумышленников и обратился за помощью в органы. Сейчас сотрудники проводят проверку по данному факту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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