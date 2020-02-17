2020-02-17T13:09:22+03:00
Происшествия

Сибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа

Перед убийством мужчина звонил и угрожал бывшей подруге
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужаСибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жестокое двойное убийство в поселке Алзамай Нижнеудинского района. 24-летний местный житель не смог смириться с тем, что его бывшая 28-летняя возлюбленная решила жить с другим, начал ей звонить и угрожать расправой. В ночь на 9 февраля, мужчина приехал к дому девушки с ножом. Дождавшись момента, когда она вместе с новым мужем выйдет на улицу, он набросился на них и нанес несколько ножевых ранений. От полученных травм пара скончалась на месте. Задержали преступника на следующий день.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователям задержанный признался, что совершил убийство из ревности.

Добавим, что дожидаться суда изверг будет под стражей, куда его на время следствия заключил суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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