2020-02-18T10:35:37+03:00
Происшествия

Шестилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать короткое замыкание
Виктория ГЕРКО
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Шестилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области.Шестилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Это утро для жителей села Алехино, что в Черемховском районе, началось с трагедии. Ночью, 18 февраля на улице Колхозной загорелся двухквартирный жилой дом. Выбраться смогли только женщина и пожилой мужчина. В огненной западне оказалась 6-летняя малышка, которую не удалось спасти.

- О пожаре сообщили очевидцы в час ночи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, одна из квартир была охвачена огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пламя успело перейти на кровлю дома, веранду и надворные постройки.

Только после того, как пожар был полностью потушен, нашли тело 6-летней малышки, которая не смогла выбраться из дома.

- В месте очага пожара стоял диван, под которым проходил удлинитель для холодильника, - поясняет заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. – По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту гибели девочки. Спасатели просят быть осторожнее. Большая часть пожаров с трагическими последствиями возникает в ночное время и ранние утренние часы, когда люди спят и не могут правильно среагировать на опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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