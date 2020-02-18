2020-02-18T13:35:14+03:00
Общество

Запрет на продажу алкоголя 1 марта: Масленица в Иркутске хотят провести трезво

Ограничение будет действовать в часы проведения городских гуляний
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Запрет на продажу алкоголя 1 марта: Масленица в Иркутске пройдет трезво.Запрет на продажу алкоголя 1 марта: Масленица в Иркутске пройдет трезво.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Встречать Масленицу иркутяне будут без алкоголя. Купить спиртное, в том числе и пиво, 1 марта можно будет не везде. Почему? Дело в том, что в этот день будет действовать запрет на продажу горячительных напитков в местах гуляний, а также на прилегающих улицах. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий.

- Главный городской праздник начнется 1 марта в час дня на площади у Дворца спорта «Труд», - сообщает ИА Байкал24. – В это же время начнутся гуляния «Казачья масленица», организованные Иркутским театром народной драмы, на заливе Якоби. Также с 13.00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее.

Главный праздник для жителей Октябрьского округа начнется на площади бульвара Постышева с 3 часов дня. Уличные гуляния в микрорайоне Иркутск-2 начнутся в 12.00 в парке Комсомольский. Также театрализованное представление с интерактивной программой «Широкая Масленица с 13.00 до 15.00 состоится на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наркодилеры на лыжах: двух закладчиков задержали в Иркутске
Запрет на продажу алкоголя 1 марта: Масленица в Иркутске хотят провести трезво
Иркутский отель и тельминский храм поборются за звание лучшего европейского фасада
Охота на полмиллиона: сибиряка оштрафовали за незаконную добычу соболя и кабарги
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020
Шестилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области
Борец из Бурятии Александр Богомоев посвятил победу на Чемпионате Европы погибшему спортсмену Юрию Власко
Иркутянин обманул страховую компанию, чтобы получить завышенную выплату за сгоревший дом
Прописала девять человек и получила два месяца лишения свободы
В Братске в 2,2 раза превышена концентрация оксида углерода в воздухе
Ехал по встречной полосе задним ходом: пьяный лихач устроил гонки с полицейскими в Усть-Куте
Водитель Audi A6 сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Иркутске
Налетчик с ножом ограбил аптеку в Иркутске
Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута
Сибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа
Три часа пролежал в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу
Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске
Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области
Ради работы в Германии сибиряк оплатил долг в 200 тысяч рублей
Водитель насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Усолье-Сибирском
Пожарные вытащили троих детей из горящего дома в Иркутске