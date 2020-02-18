Запрет на продажу алкоголя 1 марта: Масленица в Иркутске хотят провести трезво

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:35:14+03:00

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Встречать Масленицу иркутяне будут без алкоголя. Купить спиртное, в том числе и пиво, 1 марта можно будет не везде. Почему? Дело в том, что в этот день будет действовать запрет на продажу горячительных напитков в местах гуляний, а также на прилегающих улицах. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий.

- Главный городской праздник начнется 1 марта в час дня на площади у Дворца спорта «Труд», - сообщает ИА Байкал24. – В это же время начнутся гуляния «Казачья масленица», организованные Иркутским театром народной драмы, на заливе Якоби. Также с 13.00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее.

Главный праздник для жителей Октябрьского округа начнется на площади бульвара Постышева с 3 часов дня. Уличные гуляния в микрорайоне Иркутск-2 начнутся в 12.00 в парке Комсомольский. Также театрализованное представление с интерактивной программой «Широкая Масленица с 13.00 до 15.00 состоится на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург.

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ИСТОЧНИК KP.RU