2020-02-20T08:40:04+03:00
Происшествия

Аферисты обманули водителей, предлагая купить бензин подешевле в Иркутской области

Они брали у доверчивых автомобилистов деньги, а затем скрывались
Анна ПОПОВА
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Аферисты обманули водителей, предлагая купить бензин подешевле в Иркутской областиАферисты обманули водителей, предлагая купить бензин подешевле в Иркутской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Полицейские из Иркутской области разыскивают мошенников, которые похитили у двоих автомобилистов более 30 тысяч рублей. Они действовали по схожей схеме: подходили к водителям и предлагали им бензин, стоимость которого была дешевле, чем на заправке. Шоферы соглашались и отдавали аферистам деньги, после чего они исчезали.

- Первой жертвой лжепродавцов стал дальнобойщик из Красноярска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он передал мошеннику 16 тысяч рублей, после чего тот вышел на автозаправочной станции - якобы забрать горючее. Но обратно он так и не вернулся.

Похожая история произошла в тот же день в Тайшетском районе. Там злоумышленник также предложил автомобилисту купить у него бензин подешевле. Тот заплатил ему 15 тысяч рублей, после чего аферист пошел разменять деньги и пропал вместе с этой суммой. В настоящий момент полицейские устанавливают личности мошенников.

Аферисты обманули водителей, предлагая купить бензин подешевле в Иркутской области.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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