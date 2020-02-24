2020-02-24T06:57:13+03:00
Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Иркутске

С огнем боролись 12 сотрудников МЧС
Анна ПОПОВА
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Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в ИркутскеСпасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Рано утром 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома в иркутском микрорайоне Первомайский. На место происшествия тут же выехала бригада спасателей в составе 12 человек и 3 единиц спецтехники для пожаротушения.

- Сотрудники МЧС прибыли к горящему дому в 4:44 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Уже через 15 минут им удалось предотвратить распространение открытого огня, а еще через пару минут пожар был полностью потушен.

К счастью, в результате пожара в квартире никто не пострадал. Спасатели напоминают, что всем без исключения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать возможного возгорания. Именно от вашей бдительности и аккуратности может зависеть жизнь других людей, а также сохранность вашего имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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