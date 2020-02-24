Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Иркутске
Рано утром 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома в иркутском микрорайоне Первомайский. На место происшествия тут же выехала бригада спасателей в составе 12 человек и 3 единиц спецтехники для пожаротушения.
- Сотрудники МЧС прибыли к горящему дому в 4:44 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Уже через 15 минут им удалось предотвратить распространение открытого огня, а еще через пару минут пожар был полностью потушен.
К счастью, в результате пожара в квартире никто не пострадал. Спасатели напоминают, что всем без исключения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать возможного возгорания. Именно от вашей бдительности и аккуратности может зависеть жизнь других людей, а также сохранность вашего имущества.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU