Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:33:54+03:00

Они расположены в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и в нескольких других точках озера

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Прибайкальского национального парка озаботились чистотой льда Священного озера и удобством посещения водоема для туристов. В частности, они напомнили о том, что правила поведения на замерзшем Байкале точно такие же, как и в любой заповедной зоне: никакого мусора и биологических отходов! Чтобы сохранить водоем в чистоте, работники парка установили в нескольких точках на льду озера 12 временных туалетов. Они находятся в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и в нескольких других точках на водоеме.

- Каждый из туалетов оборудован герметичными контейнерами, содержимое которых дважды в неделю будут вывозить на специальном транспорте и утилизировать по всем правилам, - сообщили в пресс-службе ФГУП "Заповедное Прибайкалье".

В Прибайкальском национальном парке уверены: такие методы помогут туристам, посещающим заповедные места, соблюдать правила поведения на льду Байкала, а также позволят им покинуть озеро исключительно с хорошими впечатлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU