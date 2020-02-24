2020-02-24T10:33:54+03:00
Общество

Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов

Они расположены в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и в нескольких других точках озера
Анна ПОПОВА
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Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов. Фото: пресс-служба ФГУП "Заповедное Прибайкалье"Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов. Фото: пресс-служба ФГУП "Заповедное Прибайкалье"
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Сотрудники Прибайкальского национального парка озаботились чистотой льда Священного озера и удобством посещения водоема для туристов. В частности, они напомнили о том, что правила поведения на замерзшем Байкале точно такие же, как и в любой заповедной зоне: никакого мусора и биологических отходов! Чтобы сохранить водоем в чистоте, работники парка установили в нескольких точках на льду озера 12 временных туалетов. Они находятся в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и в нескольких других точках на водоеме.

- Каждый из туалетов оборудован герметичными контейнерами, содержимое которых дважды в неделю будут вывозить на специальном транспорте и утилизировать по всем правилам, - сообщили в пресс-службе ФГУП "Заповедное Прибайкалье".

В Прибайкальском национальном парке уверены: такие методы помогут туристам, посещающим заповедные места, соблюдать правила поведения на льду Байкала, а также позволят им покинуть озеро исключительно с хорошими впечатлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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