Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:12:55+03:00

В 2020 году депутаты Заксобрания Иркутской области увеличили объем финансирования проекта до 850 млн рублей

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Муниципалитеты Приангарья в 2020 году, участвуя в проекте «Народные инициативы», смогут направить средства программы на создание и реконструкцию памятных мест, мемориалов славы. Напомним, «Народные инициативы» реализуются в Иркутской области с 2011 года. Опыт инициативного бюджетирования региона признан одним из самых эффективных в России.

И вот теперь перечень, на которые участники могут направить средства, расширен. Благодаря этому удастся привести в порядок места памяти к 75-летию Победы.

В поселениях уже проведены сходы граждан для обсуждения предложений. Сформированный перечень направлен в минэкономразвития Приангарья для проверки на соответствие требованиям проекта.

- В ближайшее время пройдет заседание комиссии, которая утвердит список инициатив, чтобы как можно скорее передать средства в поселения, - рассказала председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова.

- Это особенно важно в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - говорит Сергей Сокол. - Благодаря тому, что мы расширили перечень возможных мероприятий по «Народным инициативам», финансирование может быть направлено и на благоустройство общественных территорий.

Председатель Заксобрания региона Сергей Сокол напомнил, что по инициативе депутатов объем финансирования проекта был увеличен на 200 млн, до 850 млн рублей.

Средства традиционно направляются на установку уличного освещения, оснащение Домов культуры, покупку дорожной техники, спортивных площадок и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU