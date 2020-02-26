В Иркутской области более тысячи обманутых дольщиков

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:28:42+03:00

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В Москве под председательством депутата Госдумы РФ от Иркутской области Николая Николаева состоялся круглый стол на тему совершенствования регулирования перехода региональных застройщиков на проектное финансирование. Как сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко, которая принимала участие в мероприятии, сегодня перед региональной властью стоит задача не допустить увеличения числа обманутых дольщиков и сохранение темпов строительства жилья в новом безопасном формате.

В Иркутской области сегодня 1079 участников долевого строительства, чьи права нарушены и, чьи деньги привлечены для строительства проблемных объектов. Всего насчитывается 31 проблемный объект и 12 недобросовестных застройщиков.

Кроме того, одной из проблем, озвученной застройщиками во время круглого стола, является узкий перечень банков, работающих по эскроу-счетам. Так, в Иркутской области по эскроу-счетам работают 10 застройщиков, 9 из них – клиенты одного и того же банка. Также представители строительного бизнеса отмечают высокие банковские процентные ставки на кредиты для застройщиков – 12-13 %, что может сказаться на стоимости кв. метра жилой площади.

- Безусловно, необходимо проработать вопрос по расширению перечня банков. Конкурентная среда среди банковских организаций будет благоприятствовать снижению процентных ставок для застройщиков, – считает Ольга Носенко. - Застройщики Иркутской области среди проблем, существенно осложняющих ситуацию, также называют проведение экологической экспертизы. Процедура проходит от нескольких месяцев до года, поэтому затягивается реализация проектов и замораживаются средства, вложенные застройщиками. Вопрос требует детальной проработки механизма на законодательном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU