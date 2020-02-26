2020-02-26T08:06:00+03:00
Общество

За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру

Он задолжал перед бывшей женой и не смог вылететь за границу
Нонна МАНЯН
Поделиться:
За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру.За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Еще одна ячейка общества распалась в Иркутске, но распалась мирно: бывшим супругам даже удалось договориться о разделе имущества. И все бы ничего, да только мужчина не торопился исполнять долговые обязательства, а именно делить совместно нажитое имущество. Устав от долгих ожиданий, бывшая супруга обратилась в Свердловский районный суд г. Иркутска. Иск тут же удовлетворили, ведь оснований в обратном не было, и суд обязал иркутянина выплатить в пользу бывшей жены более полумиллиона рублей. При этом гражданину назначили рассрочку в десять месяцев.

-С постановлением о возбуждении исполнительного производства гражданин был ознакомлен. Тем не менее, и далее продолжил игнорировать выплату задолженности. Судебным приставом вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении находящейся в собственности у гражданина квартиры. - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Кроме этого должнику ограничили выезд за рубеж. Только после таких мер иркутянин погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор свыше 40 тыс. рублей. А уже после судебные приставы сняли ограничение с мужчины, чтобы он смог продать квартиру и купить билеты в Азербайджан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру
ТПП Восточной Сибири наградила победителей V регионального чемпионата «WorldSkills»
В Иркутской области более тысячи обманутых дольщиков
Смертельное ДТП в Усольском районе: два человека погибли в столкновении Ниссана и Мазды
На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника
Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек
Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцем
На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина
Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя
Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine
Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревности
Топливного мошенника, обманувшего водителя в Тайшетском районе, заключили под стражу
Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая
Стали известны даты запрета на торговлю алкоголем во время ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите
Внимание, дачники и садоводы: сегодня в "Комсомолке" ищите пакетик с семенами
Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок
Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"
В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов