За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:06:00+03:00

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Еще одна ячейка общества распалась в Иркутске, но распалась мирно: бывшим супругам даже удалось договориться о разделе имущества. И все бы ничего, да только мужчина не торопился исполнять долговые обязательства, а именно делить совместно нажитое имущество. Устав от долгих ожиданий, бывшая супруга обратилась в Свердловский районный суд г. Иркутска. Иск тут же удовлетворили, ведь оснований в обратном не было, и суд обязал иркутянина выплатить в пользу бывшей жены более полумиллиона рублей. При этом гражданину назначили рассрочку в десять месяцев.

-С постановлением о возбуждении исполнительного производства гражданин был ознакомлен. Тем не менее, и далее продолжил игнорировать выплату задолженности. Судебным приставом вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении находящейся в собственности у гражданина квартиры. - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Кроме этого должнику ограничили выезд за рубеж. Только после таких мер иркутянин погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор свыше 40 тыс. рублей. А уже после судебные приставы сняли ограничение с мужчины, чтобы он смог продать квартиру и купить билеты в Азербайджан.

ИСТОЧНИК KP.RU