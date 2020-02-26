Сергей Сокол: в 2020 году в Приангарье рекордное количество участников проекта «Городская среда»

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В проекте «Городская среда» в 2020 году примут участие 76 муниципалитетов Иркутской области. Это наибольшее количество участников с начала реализации проекта в Приангарье. Из бюджетов всех уровней на эти цели направят около 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

- Мы вместе с жителями будем вести общественный и партийный контроль за сроками и качеством выполнения работ, - подчеркнул спикер. – Сейчас проекты уже прошли госэкспертизу, и в ближайшее время будут определены подрядчики. Благодаря проекту продолжится ремонт улиц, дворов, общественных пространств в городах и поселках.

Кроме того, в этом году за каждым объектом во всех территориях региона будут закреплены ответственные депутаты и общественные деятели.

Напомним, что в 2019 году в проекте «Городская среда» приняли участие 69 муниципальных образований Иркутской области. Реконструировано 196 дворов и благоустроено 97 общественных пространств и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU