2020-02-26T08:59:29+03:00
Общество

Сергей Сокол: в 2020 году в Приангарье рекордное количество участников проекта «Городская среда»

76 муниципалитетов смогут провести работы по благоустройству на средства проекта
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

В проекте «Городская среда» в 2020 году примут участие 76 муниципалитетов Иркутской области. Это наибольшее количество участников с начала реализации проекта в Приангарье. Из бюджетов всех уровней на эти цели направят около 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

- Мы вместе с жителями будем вести общественный и партийный контроль за сроками и качеством выполнения работ, - подчеркнул спикер. – Сейчас проекты уже прошли госэкспертизу, и в ближайшее время будут определены подрядчики. Благодаря проекту продолжится ремонт улиц, дворов, общественных пространств в городах и поселках.

Кроме того, в этом году за каждым объектом во всех территориях региона будут закреплены ответственные депутаты и общественные деятели.

Напомним, что в 2019 году в проекте «Городская среда» приняли участие 69 муниципальных образований Иркутской области. Реконструировано 196 дворов и благоустроено 97 общественных пространств и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фирму по доставке еды из Иркутска оштрафовали за нарушение СанПин
Сергей Сокол: в 2020 году в Приангарье рекордное количество участников проекта «Городская среда»
За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру
ТПП Восточной Сибири наградила победителей V регионального чемпионата «WorldSkills»
В Иркутской области более тысячи обманутых дольщиков
Смертельное ДТП в Усольском районе: два человека погибли в столкновении Ниссана и Мазды
На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника
Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек
Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцем
На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина
Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя
Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine
Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревности
Топливного мошенника, обманувшего водителя в Тайшетском районе, заключили под стражу
Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая
Стали известны даты запрета на торговлю алкоголем во время ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите
Внимание, дачники и садоводы: сегодня в "Комсомолке" ищите пакетик с семенами
Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок
Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"
В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов