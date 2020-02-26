26 Февр. 2020 2020-02-26T10:22:22+03:00

Фирму по доставке еды из Иркутска оштрафовали за нарушение СанПин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Приготовление и доставка еды населению жестко регламентируется законодательством. Нарушение санитарных норм даже на одном этапе грозит массовой заболеваемостью. Поэтому при нарушениях меры принимаются сразу.

- Установлено что в декабре 2019 года индивидуальный предприниматель в цехе по производству кулинарных изделий, нарушил санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения столовых, ресторанах, кафе и барах, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. - В том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

В суде свою вину предприятие признало. Как пояснила защитник, сразу после того, как они узнали, что в фирме обнаружили нарушения СанПин, были экстренно предприняты меры к их устранению.

Суд признал предпринимателя виновным в этом нарушении, а в качестве наказания назначил штраф - 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU