26 Февр. 2020 2020-02-26T11:15:32+03:00

Движение по улице Румянцева в Иркутске ограничат на неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Иркутске на улице Румянцева с 08:00 27 февраля до 24:00 6 марта 2020 года частично ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтными работами, сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

Энергетики планируют вскрывать тепловую сеть и ремонтировать трубы в районе дома № 31. Движение для автомобилей на этом участке дороги будет ограничено по правой полосе в направлении движения от улицы 4-я Железнодорожная до улицы 3-я Железнодорожная. Ожидается, что восстановительные работы займут неделю.

- Место проведения ремонтных работ на весь срок ограничения движения будет нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки», - поясняют в компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU