2020-02-26T11:15:32+03:00
Общество

Движение по улице Румянцева в Иркутске ограничат на неделю

На улице будут ремонтировать теплотрассу
Мария ОСИПОВА
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Движение по улице Румянцева в Иркутске ограничат на неделюДвижение по улице Румянцева в Иркутске ограничат на неделюФото: Олег УКЛАДОВ
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В Иркутске на улице Румянцева с 08:00 27 февраля до 24:00 6 марта 2020 года частично ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтными работами, сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

Энергетики планируют вскрывать тепловую сеть и ремонтировать трубы в районе дома № 31. Движение для автомобилей на этом участке дороги будет ограничено по правой полосе в направлении движения от улицы 4-я Железнодорожная до улицы 3-я Железнодорожная. Ожидается, что восстановительные работы займут неделю.

- Место проведения ремонтных работ на весь срок ограничения движения будет нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки», - поясняют в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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