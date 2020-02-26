Муж подарил жене шикарный букет и дорогое кольцо за удар ножом в живот

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:58:51+03:00

Супруга его, может быть, и простила, но встретятся жители Забайкалья через три года, которые он проведет в колонии

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Цветы и ювелирные украшения житель небольшого городка в Забайкалье вряд ли дарил жене слишком часто. В этот раз он преподнес ей огромный букет, причем публично. И дорогое кольцо впридачу. Все - чтобы искупить свою вину. Вот как это выглядит в материалах суда.

- Будучи пьяным, он взял лежащий на столе раскладной нож и используя его в качестве оружия, нанес удар своей жене в область живота слева, - сообщает пресс-служба Александрово-Заводским районным судом Забайкальского края.

Проникающий удар в брюшную полость опасен для жизни. Муж, поняв, что натворил, вызвал "Скорую". По счастью, в больнице женщине оказали всю необходимую помощь и она выжила. Супруг по иску прокурора он выплатил 30 тысяч рублей, преподнес жене дорогой букет и кольцо.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих вину обстоятельств: то, что у подсудимого маленькие дети, которых он обеспечивает; то, что причиной приступа ярости было поведение самой потерпевшей; вызов медиков и явку с повинной. Он приговорен к лишению свободы на три года с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU