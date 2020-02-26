2020-02-26T13:08:56+03:00
Происшествия

Потолок обрушился в жилом деревянном доме в Киренском районе

Пострадавших нет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Потолок обрушился в жилом деревянном доме в Киренском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Потолок обрушился в жилом деревянном доме в Киренском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Заблокированными в собственных квартирах оказались днем, 26 февраля жители двухэтажного деревянного дома в поселке Алексеевске Киренского района. В подъезде у них обрушилось потолочное перекрытие. Чудом, в этот момент никто из жильцов не проходил мимо. Пострадавших удалось избежать, но из квартир люди выйти не смогли, поэтому сразу позвонили спасателям.

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Прибывшие пожарные разобрали завал, освободили входные двери и помогли эвакуироваться шести жильцам. Медицинская помощь никому из них не понадобилась. Сейчас жильцы дома временно расселены по родственникам. Уже известна причина обрушения.

- Перекрытие обрушилось на площади 6 квадратных метров под весом складированных кирпичей на чердаке, - при ремонте трубы печного отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Добавим, что ремонт в доме теперь планирует сделать местная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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