Потолок обрушился в жилом деревянном доме в Киренском районе
Заблокированными в собственных квартирах оказались днем, 26 февраля жители двухэтажного деревянного дома в поселке Алексеевске Киренского района. В подъезде у них обрушилось потолочное перекрытие. Чудом, в этот момент никто из жильцов не проходил мимо. Пострадавших удалось избежать, но из квартир люди выйти не смогли, поэтому сразу позвонили спасателям.
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Прибывшие пожарные разобрали завал, освободили входные двери и помогли эвакуироваться шести жильцам. Медицинская помощь никому из них не понадобилась. Сейчас жильцы дома временно расселены по родственникам. Уже известна причина обрушения.
- Перекрытие обрушилось на площади 6 квадратных метров под весом складированных кирпичей на чердаке, - при ремонте трубы печного отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Добавим, что ремонт в доме теперь планирует сделать местная администрация.
ИСТОЧНИК KP.RU