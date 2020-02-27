2020-02-27T07:05:55+03:00
Общество

Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутской области

У врио губернатора региона новый заместитель
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутской области.Стало известно о новых кадровых назначениях в администрации Иркутской области.
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Стали известны новые кадровые назначения в администрации Иркутской области. В управлении регионом появились две значимые фигуры. Новым временно исполняющим обязанности заместителя губернатора региона назначен Андрей Козлов. А руководит аппаратом губернатора и правительства Георгий Кузьмин.

Что известно об этих людях? Андрей Владимирович Козлов окончил в 1998 году Военную инженерно-космическую академию им. А. Ф. Можайского по специальности радиоинженер, в 2003 году получил диплом с отличием Московской академии экономики и права по специализации финансы и кредит. На этом образование не завершил - также у него есть диплом МБА, полученный в Высшей Школе Международного Бизнеса АНХ при Правительстве России. Пять лет он отдал службе в армии, работал в системе Центробанка, в корпорации Huawei, в структуре ВПК, руководил отделом в Управлении федерального имущества научной сферы. Позже работал в компании «Сибур», в ООО «Управляющая компания Полюс» в Москве.

Георгий Кузьмин - историк по образованию. С 2010 по 2012 год руководил московским представительством Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации. Позже был заместителем начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточных федеральных округов управления Президента РФ по внутренней политике администрации Президента РФ. С 2013 года был заместителем генерального директора по взаимодействию с госорганами и связям с общественностью ПАО «Иркутскэнерго». Депутат ЗС региона с 2004 по 2008 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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