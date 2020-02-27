2020-02-27T08:32:47+03:00
Общество

Налог с продажи квартиры: Сергей Сокол предложил уменьшить срок владения жильем, при котором можно не уплачивать налог

Председатель Заксобрания Иркутской области внес законопроект, по которому владелец недвижимости, являясь ее собственником минимум три года, освобождается от уплаты налога с продажи квартиры
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Сегодня при продаже квартиры нужно уплатить налог, если недвижимость в собственности менее 5 лет. Сумма выходит весомой. Расставаться с десятками-сотнями тысяч рублей для многих накладно. Сергей Сокол предложил облегчить налоговое бремя при продаже жилья для жителей Иркутской области. А именно – уменьшить минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества с пяти до трех лет, после которого оно может быть продано без уплаты налога.

Глава парламента внес соответствующий законопроект. Применяться новые правила будут в отношении недвижимости, приобретенной после 1 января 2021 года. Правовым основанием для инициативы стала норма, предусмотренная в Налоговом кодексе РФ. Она предусматривает возможность уменьшить минимальный предельный срок владения объектом недвижимости законом субъекта Российской Федерации.

- В своем послании Президент страны обозначил в числе приоритетных задач поддержку семей с детьми и улучшения демографической ситуации, - сказал Сергей Сокол. - В Приангарье мы с коллегами ведем планомерную работу по обеспечению поддержки многодетным семьям, подрастающему поколению. Принятие такого закона может способствовать развитию жилищного строительства в Иркутской области, а также повышению благосостояния жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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