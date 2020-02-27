Налог с продажи квартиры: Сергей Сокол предложил уменьшить срок владения жильем, при котором можно не уплачивать налог

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:32:47+03:00

Председатель Заксобрания Иркутской области внес законопроект, по которому владелец недвижимости, являясь ее собственником минимум три года, освобождается от уплаты налога с продажи квартиры

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Сегодня при продаже квартиры нужно уплатить налог, если недвижимость в собственности менее 5 лет. Сумма выходит весомой. Расставаться с десятками-сотнями тысяч рублей для многих накладно. Сергей Сокол предложил облегчить налоговое бремя при продаже жилья для жителей Иркутской области. А именно – уменьшить минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества с пяти до трех лет, после которого оно может быть продано без уплаты налога.

Глава парламента внес соответствующий законопроект. Применяться новые правила будут в отношении недвижимости, приобретенной после 1 января 2021 года. Правовым основанием для инициативы стала норма, предусмотренная в Налоговом кодексе РФ. Она предусматривает возможность уменьшить минимальный предельный срок владения объектом недвижимости законом субъекта Российской Федерации.

- В своем послании Президент страны обозначил в числе приоритетных задач поддержку семей с детьми и улучшения демографической ситуации, - сказал Сергей Сокол. - В Приангарье мы с коллегами ведем планомерную работу по обеспечению поддержки многодетным семьям, подрастающему поколению. Принятие такого закона может способствовать развитию жилищного строительства в Иркутской области, а также повышению благосостояния жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU