2020-02-27T10:11:43+03:00
Происшествия

За попытку откупиться на месте от инспектора ДПС сибиряк заплатит штраф в полмиллиона

А прав на управление автомобилем его все равно должны лишить
Ольга СЛАВИЧЕВА
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За попытку откупиться на месите от инспектора ДПС сибиряк заплатит штраф в полмиллиона.За попытку откупиться на месите от инспектора ДПС сибиряк заплатит штраф в полмиллиона.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В 30 тысяч рублей (наверняка все наличные на тот момент) оценил свою "свободу" и возможность откупиться от инспектора ДПС 42-летний водитель в Братске. Год назад он попался за рулем в пьяном виде и не хотел лишиться прав на вождение автомобиля. Однако в результате ему пришлось ответить еще и за дачу взятки в особо крупном размере.

-В суде установлено: чтобы избежать административной ответственности, находясь в служебном автомобиле, подсудимый передал инспектору ДПС взятку в виде денег в размере 30 тыс. рублей за совершение им заведомо незаконных действий по не составлению протокола, - сообщает прокуратура Иркутской области. - Сотрудник полиции незамедлительно вызвал следственно-оперативную группу.

Во время следствия житель Братска полностью признал свою вину, но в суде все отрицал. Однако, отвечать все же придется. Ему назначен штраф в 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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