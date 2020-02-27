Больше тонны "ничейного" нефрита отдали государству
Около 1, 3 тонны бесхозного нефрита обнаружились в Иволгинском районе Бурятии при проверках МВД. Правда. владелец этих несметных ( и это не игра слов, учитывая цены на камень на рынках Китая) богатств предпочел не связываться с правоохранительными органами и остаться неизвестным.
- Прокурор района направил в суд заявления о признании нефрита бесхозяйным имуществом и обращении его в собственность государства, - сообщает пресс-служба ведомства в Бурятии. - Решениями Октябрьского районного суда эти требования удовлетворены, нефрит стал собственностью России и передан в территориальное отделение Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
В агентстве должны выяснить, что делать с этим камнем, который столь ценится за рубежом.
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ИСТОЧНИК KP.RU